Рада запретила россиянам участвовать в приватизации на Украине

Верховная рада запретила юридическим и физическим лицам России участвовать в приватизации на Украине. Об этом сообщает «Украинская правда».

Уточняется, что данную поправку принял парламент, голосуя за закон о приватизации государственного имущества.

Депутат Андрей Иванчук пояснил, что указанное положение не применяется к юридическим лицам, акции которых допущены к торговле иностранными фондовыми биржами согласно перечню кабмина.

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Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.

В документе Россия называется «государством-агрессором», а неподконтрольные районы Донецкой и Луганской области и Крым определяются как «временно оккупированные территории». Ответственность за весь материальный ущерб в этих районах Украина также перекладывает на Россию.