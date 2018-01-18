«Ъ»: правительство решило развивать аэропорт Бельбек в Крыму
Правительство России подготовило «дорожную карту» развития гражданского сектора аэропорта Бельбек в Севастополе, сообщает «Коммерсантъ».
Источник издания сообщил, что Минобороны должно будет построить в аэропорту взлетно-посадочную полосу, терминал, и другие объекты инфраструктуры. Отмечается, что ВПП должна быть построена к концу 2018 года.
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«Особых сложностей при своевременном финансировании не видим», — отметил источник.
По информации газеты, эксплуатация гражданского сектора аэропорта должна начаться в 2020 году.