Минфин не даст рублю резко укрепиться

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство не даст курсу рубля резко укрепиться. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу», — сказал Силуанов на Гайдаровском форуме.

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Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что Центробанк не исключает возможность краткосрочного ослабления курса рубля в ближайшее время.

Она также добавила, что нынешнее укрепление рубля нельзя назвать сильным.