Путин назвал сумму финансирования формирования городской среды до 2020 года

Президент России Владимир Путин на форуме малых городов и исторических поселений в Коломне заявил, что на формирование комфортной среды в городах ежегодно будет выделяться 25 млрд руб. до 2020 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, одним из самых важных направлений сегодня является формирование комфортной городской среды для жизни людей.

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«Вы знаете, что у нас стартовал в прошлом году проект по развитию территорий. Как мы и договаривались, его реализация продолжится, и в течении 2018-2020 годов из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться 25 млрд руб», — сказал Путин.

Он напомнил, что средства распределялись, в том числе с учетом численности населения городов.

По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, в 2017 году с учетом федеральных и региональных средств регионы получили 42 млрд руб. Программа выполнена на 103%.