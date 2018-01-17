Набиуллина: зависимость российской экономики от цен на нефть сохраняется

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика по-прежнему зависит от цен на нефть. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«По нашей оценке, зависимость от российской нефти сохраняется и, конечно, значительная. Но наша экономика стала менее уязвимой к большим колебаниям цен на нефть», — сказала Набиуллина.

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Она подчеркнула, что уменьшилась доля нефтегазовых доходов от нефтегазового экспорта в бюджете — от более 59%, до 40%.

Ранее сообщалось, что цены на нефть будут расти до 2020 года.