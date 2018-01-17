Зампред ЦБ: регулятор не может себе позволить выпустить крипторубль

Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что ЦБ не может себе позволить выпустить национальную криптовалюту. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Регулятор не может себе позволить выпустить крипторубль, который будет позволять обходить регулирование, поэтому я не очень вижу спроса на крипторубль», — сказал Швецов в ходе Гайдаровского форума.

Ранее заместитель председателя Центробанка сообщил, что ЦБ беспокоит «эффект виагры», который может возникнуть с криптовалютами.