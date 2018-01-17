Глава ЦБ Испании: регулятор «достаточно» снизил рост ВВП страны

Председатель Банка Испании Луис Мария Линде де Кастро заявил в ходе Гайдаровского форума, что Банк Испании «достаточно» снизил рост ВВП страны на ближайшие годы. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он также добавил, что регулятор не собирается в ближайшее время менять эту оценку. При этом снижение роста ВВП не является, по его словам, критическим.

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Банк Испании в декабре понизил прогнозы экономического роста страны на следующие 2 года из-за политической неопределенности вокруг Каталонии, которая стремится к независимости.

Оценка роста ВВП в 2018 году ухудшена с ожидавшихся в сентябре 2,5% до 2,4%, в 2019 году — с 2,2% до 2,1%. При этом в 2017 году прогнозировался рост на 3,1%.