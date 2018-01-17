Силуанов рассказал, когда пройдет амнистия капитала

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что амнистия капитала будет проведена с марта по декабрь текущего года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Амнистия будет проводиться в текущем году в соответствии с решением президента: с марта по декабрь 2018 года. Будем предлагать практически те же условия для амнистии», — сказал Силуанов на Гайдаровском форуме.

Реклама

Он также добавил, что до конца 2018 года будет продолжена практика освобождения от НДФЛ доходов, которые будут получены в результате закрытия компаний за рубежом.

Ранее Силуанов сообщил, что налоговая амнистия коснется более 20 млн человек.