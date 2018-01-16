Голикова рассказала о назревших изменениях в системе исполнительной власти

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью «Газете.Ru» рассказала, какие изменения назрели в системе исполнительной власти.

«В 2004 году, как вы помните, была принята очень серьезная реформа государственного управления, с раскреплением властных функций за министерствами, службами, агентствами. Прошло много времени, все смешалось. Теперь все все делают. Но прозрачности от этого не появляется», – считает Голикова.

Реклама

«И уже сейчас можно сказать, что многие институты лишние в этой системе управления. Я имею в виду, в первую очередь, агентства», – пояснила она.

По ее мнению, функции агентства могут выполнять департаменты министерств.

При этом она отметила, что контрольно-надзорные ведомства не должны находиться в ведении министерств.

«Они все-таки должны быть независимыми и должны находиться под правительством», – сказала глава Счетной палаты.

Ранее Голикова объяснила, зачем нужно объединить ПФР, ФОМС и ФСС.