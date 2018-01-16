Мадуро пообещал поддержать беременных женщин пособием в $3

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ежегодном обращении к нации пообещал выплачивать беременным женщинам по $3,83 в месяц, сообщает CNN.

По словам президента, во время периода беременности женщины будут получать 700 тыс. боливаров, что при пересчете по текущему курсу составляет $3,83. Когда родится ребенок, молодые матери смогут получить еще 1 млн боливаров или $5,48.

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По словам CNN, в условиях экономического кризиса такие выплаты будут недостаточны для того, чтобы приобрести дефицитные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме того, для получения денег необходимо будет предоставить новое национальное удостоверение личности гражданина Венесуэлы, которого нет у многих жителей страны.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) снова понизило кредитный рейтинг Венесуэлы до дефолтного уровня по одному виду гособлигаций.