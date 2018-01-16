В России вырос объем выданных кредитов

В России за 11 месяцев прошлого года было выдано 30,37 млн новых кредитов на 4,91 трлн руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Уточняется, что в годовом выражении объемы кредитования увеличились на 36%.

Как стало известно, с января по ноябрь 2017 года было выдано 7,48 млн кредитных карт, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что российские банки выдали более 5 млн кредитных карт за год.