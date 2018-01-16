Голодец сообщила о будущих налоговых льготах для малоимущих

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правительство в ближайшее время определится по налоговым льготам для граждан с низким уровнем дохода. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы постоянно это обсуждаем и понимаем, что на сегодняшний день, к сожалению, в нашей стране сложилась ситуация, когда налоги являются регрессивными... Сегодня речь идет о той части населения, которая нуждается в поддержке со стороны государства, и мы обсуждаем разные варианты этой помощи. В ближайшее время определимся», — сказала Голодец.

Реклама

Она также добавила, что на данный момент люди с более высокими доходами имеют возможности предъявить свои расходы по налогам и получить компенсацию, в том числе за добровольное медицинское страхование и ряд других налогов.

В прошлом году министр финансов Антон Силуанов сообщил, что концепция программы продовольственной помощи для малоимущих предполагает, что средства на нее могут быть изысканы за счет отмены ряда льгот.