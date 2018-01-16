«Аэрофлот» рассказал, когда возобновятся рейсы в Каир

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что авиакомпания намерена возобновить прямые регулярные рейсы в Каир в конце февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Египетские власти объявили о том, что они готовы принимать самолеты с 3 февраля. Но у нас еще не было даже продажи билетов, мы же не можем вылететь просто так. Проблема даже не в этом. Мы сейчас прорабатываем, надеемся подписать протокол о безопасности. Наши службы безопасности работают во взаимодействии с каирскими службами», — сказал Савельев.

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Он также добавил, что после подписания протокола начнутся продажи билетов на рейсы перевозчика в столицу Египта.

Ранее сообщалось, что египетская авиакомпания EgyptAir будет выполнять три рейса в неделю между Москвой и Каиром с начала февраля.