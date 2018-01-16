Медведев: через несколько лет криптовалюты могут исчезнуть

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что криптовалюты через несколько лет могут исчезнуть. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он подчеркнул, что, после появления интернета, многие компании, занимавшиеся его развитием, давно ушли с рынка.

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«Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой они развиваются, — блокчейн станет частью повседневной реальности», — сказал Медведев на Гайдаровском форуме.

Ранее сообщалось, что курс биткоина упал до $12 тыс. впервые с 5 декабря.