Песков: никаких решений по повышению налогов еще не принималось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по повышению НДФЛ пока не принималось. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никаких решений пока не принималось», — ответил Песков на вопрос о том, что ряд экспертов предлагают повысить НДФЛ для пополнения бюджета.

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Чиновник также отметил, что разные группы экспертов предлагают различные предложения. Они доходят до правительства и президента, но какие-то решения пока не принимаются.

Ранее сообщалось, что глава Минфина Антон Силуанов выступил против повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15%.