ФТС: импорт в Россию из дальнего зарубежья в 2017 году вырос на 24%

Импорт в Россию из дальнего зарубежья в 2017 году увеличился на 24,3%, до $202,3 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

«По предварительным данным таможенной статистики, в 2017 году импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $202,284 млрд и по сравнению с 2016 годом вырос на 24,3%», — заявили в ФТС.

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Также стало известно, что стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в декабре 2017 года составил $20,7 млрд.

Ранее сообщалось, что экспорт товаров из ЕС в Россию вырос более чем на 20%.