В Госдуме вновь предложили проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесли в Госдуму проект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2018 года. Об этом сообщается в электронной базе данных Госдумы.

«Авторы считают необходимым вернуться к нормальной индексации пенсий в 2018 году для работающих пенсионеров и восстановить порядок, чтобы проблемы государства не отражались на пожилых людях», — сказано в законопроекте.

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Парламентарии подчеркнули, что по данным Росстата по состоянию на 1 января 2016 года в России насчитывалось 15,2 млн работающих пенсионеров.

В ноябре прошло года Госдума уже отклоняла законопроект ЛДПР, который предлагает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.