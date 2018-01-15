Минстрой: текущий отопительный сезон проходит стабильно

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень заявил, что текущий отопительный сезон в целом проходит стабильно. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Министр отметил, что бесперебойное теплоснабжение — важнейшая задача коммунальных служб. В целом по стране отопительный сезон проходит стабильно. Однако, несмотря на положительную динамику в целом, глава министерства обратил внимание на ряд проблемных моментов.

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«В отдельных регионах сохраняется напряженная ситуация с прохождением отопительного сезона. Напомню ситуацию в Приморском крае — несмотря на представленную отчетность о полной готовности к отопительному сезону, фактически его прохождение в отдельных городах края оказалось под угрозой срыва. Ситуация потребовала вмешательства федеральных властей и правоохранительных органов. Обращаю внимание руководства регионов на необходимость жесткого контроля за уровнем подготовки органов местного самоуправления, теплоснабжающих организаций и потребителей к прохождению отопительного периода», — подчеркнул Мень.

Он добавил, что в России, начиная с 2014 года, темпы модернизации коммунальной инфраструктуры ежегодно растут. Если в 2014 году объем вложений составил 178 млрд руб, то в 2015 году этот показатель вырос на 3% до 183 млрд руб, а в 2016 году темпы роста составили 6% — в развитие предприятий водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения было вложено уже 194 млрд руб.

В свою очередь замглавы Минстроя России Андрей Чибис сказал, что, согласно оперативным данным, количество аварий с момента подачи тепла сократилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой показатель говорит о позитивной динамике по снижению аварийности на теплотрассах.

«Тем не менее, это не повод для региональных властей расслабляться. Отопительный сезон у нас еще не закончен, прошу всех внимательно следить за тем, чтобы положительная динамика была сохранена», — заключил Чибис.

Ранее сообщалось, что Минстрой назвал регионы-лидеры по подготовке и началу отопительного периода.