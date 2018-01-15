Россельхознадзор уничтожил за месяц более 370 тонн санкционной продукции

Россельхознадзор за месяц уничтожил 374 тонны продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В рамках исполнения указа президента России «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности России» Россельхознадзором на 15 января 2018 года задержано 19 576,4 тонны запрещенной к ввозу продукции. Из них уничтожено 19 297,9 тонны», — сообщает Россельхознадзор.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 19 тыс. тонн санкционных продуктов.