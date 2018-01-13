Орешкин рассказал о конкурсе «Лидеры минэка»

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что министерство проводит внутриведомственный конкурс «Лидеры Минэка», созданный по аналогии с «Лидерами России», который позволит наиболее компетентным сотрудникам продвинуться по службе, передает «Интерфакс».

«Мы в министерстве сейчас запустили, у нас уже в финальную стадию входит наш собственный конкурс, «Лидеры минэка». Мы во многом использовали те технологии, которые используются и здесь», — сказал Орешкин.

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По его словам, возможность предложить свои проекты в рамках конкурса была дана 65 тыс. сотрудникам министерства.

Он отметил, что в настоящее время они проходят тестирование, финальная часть конкурса будет в феврале.