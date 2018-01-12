Топилин сообщил о будущем усилении контроля за выплатой алиментов

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что механизм контроля за выплатой алиментов будет совершенствоваться. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы в первом разделе, связанном с мероприятиями, направленными на поддержку доходов семей при рождении и воспитании детей, также предусмотрели еще вещи, связанные с решением вопроса об алиментах на содержание несовершеннолетних детей, потому что этот вопрос окончательно не решен и существует масса различных предложений», — сказал Топилин.

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Он также подчеркнул, что контролем за исполнением обязательств по выплате алиментов занимается служба судебных приставов.

Ранее сообщалось, что Госдума разрешила приставам задерживать должников-алиментщиков.