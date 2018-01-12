Минтранс прогнозирует рост авиаперевозок в России
Министр транспорта Максим Соколов заявил, что Минтранс ожидает по итогам 2018 года рост объемов авиаперевозок на 10%. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы должны сейчас собрать мнения авиакомпаний… Но я уже переговорил с рядом региональных аэропортов, все прогнозируют примерно десятипроцентный рост по итогам 2018 года», — сказал Соколов.
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Ранее сообщалось, что российские и иностранные компании выполнили в воздушном пространстве России 1,53 млн полетов.
Как стало известно, рост количества полетов по сравнению с 2016 годом составил 8,26%.