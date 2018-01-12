В ЦБ раскрыли, сколько активов банковского сектора приходится на 30 крупнейших банков

Около 80% активов российского банковского сектора приходится на тридцать крупнейших банков. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Банка России.

В ЦБ уточнили, что активы 30 крупнейших банков составили 66,68 трлн руб.

Также стало известно, что совокупные активы всех действовавших на 1 декабря кредитных организаций составили 83,96 трлн руб.

Ранее сообщалось, что прибыль российских банков выросла более чем на 10%.