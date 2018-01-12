Россияне смогут пожаловаться на продукцию через МФЦ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам представить предложения по возможности подачи россиянами жалоб на качество оказания услуг на потребительском рынке и качество потребительских товаров через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Роспотребнадзору и Минэкономразвития России совместно с заинтересованными организациями представить в правительство России предложения по возможности подачи гражданами жалоб на качество оказания услуг на потребительском рынке и качество потребительских товаров через многофункциональные центры», — сказано в поручении.

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Срок выполнения поручения — 9 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что gрезидент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий получить несколько услуг в МФЦ по одному запросу.