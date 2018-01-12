ФТС: профицит торгового баланса России вырос на 27%

Положительное сальдо торгового баланса России в период с января по ноябрь 2017 года выросло на 27,6%, до $116,1 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Также стало известно, что экспорт России за одиннадцать месяцев увеличился на 25,5% и составил $321 млрд.

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В свою очередь импорт за указанный период вырос на 24,3% и составил $205 млрд.

Ранее в ФТС рассказали о росте товарооборота между Россией и Украиной.