Путин не считает водку национальной гордостью

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможных послаблениях в рекламе алкоголя и пообещал подумать, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он сказал в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств.

«Разрешена реклама пива, разрешена реклама вин отечественного производства… То, что вы говорите, не лишено основания, потому что объемы доходов от рекламы сократились в два раза, я знаю об этом, это правда. Мы стараемся сохранить льготы и создать дополнительные… Что там осталось? Водка? Коньяк?… Хорошо, давайте подумаем», — сказал Путин.

Он также усомнился в том, что водка является национальной гордостью России.