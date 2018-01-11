Путин призвал не повторить ситуации с обманутыми дольщиками в отношении криптовалют

Президент России Владимир Путин не исключил, что в будущем понадобится законодательное регулирование криптовалют. Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что Центробанк ведет себя в отношении криптовалют консервативно, пока это обоснованно, поскольку за криптовалютамы пока могут быть средством накопления, а только средством расчета.

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Путин отметил, что пока полномочий регулирования у ЦБ достаточно. Однако не исключил, что «в будущем наверняка нужно будет и законодательное регулирование».

По словам президента, нельзя позволить в отношении с криптовалютами ситуации, как с обманутыми дольщиками.