В Минстрое рассказали о сроках принятия законопроекта о прямых договорах в ЖКХ

В Минстрое рассчитывают, что законопроект о переходе к прямым договорным отношениям в ЖКХ может быть принят в феврале. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в «Газету.Ru».

«Мы рассчитываем, что законопроект может быть принят в феврале. В документ были внесены поправки в части ужесточения административной ответственности УК (штрафы) за выставление двойных квитанций после перехода на прямые договоры», — отметили в Минстрое.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минэнерго и МЭР до 1 февраля текущего года обеспечить принятие закона о переходе к прямым договорным отношениям в ЖКХ. Законопроект прошел первое чтение.