Первый МС-21 с отечественным двигателем может подняться в небо в 2019 году

Отечественный авиационный двигатель ПД-14 будет установлен на первом летном лайнере МС-21, который проходит испытания в Жуковском, в 2019 году «в порядке ремоторизации», сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минпромторга.

«Установка двигателя и подготовка к полетам запланированы на середину 2019 года, после того как будет завершена текущая программа испытательных полетов для первого летного образца, а двигатель ПД-14 будет сертифицирован», — подчеркнули в ведомстве.

Реклама

Согласно графику испытаний первый летный образец будет задействован в программе сертификационных полетов как минимум до апреля 2019 года.

Второй летный самолет в настоящее время готовится к заводским испытаниям на Иркутском авиационном заводе.

«Он полностью собран. Идет тестирование систем. Подключение к летным испытаниям запланировано на 1 квартал 2018 года», — отметили в Минпромторге.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин отмечал, что второй лайнер МС-21 может присоединиться к летным испытаниям в феврале-марте 2018 года.