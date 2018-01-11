Минтранс ожидает возобновления полетов в Каир в середине февраля

Глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром состоится в середине февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как я и говорил, потребуется примерно полтора месяца после подписания указа на открытие авиасообщения и заключение соответствующих договоров с аэропортом Каира, с хендлинговыми компаниями, на перезапуск работы представительства «Аэрофлота», — сказал Соколов.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром.

Указ вступает в силу со дня подписания.