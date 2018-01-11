Минфин намерен внести в Госдуму законопроект о криптовалютах в феврале
Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что министерство планирует в феврале внести в Госдуму законопроект о регулировании цифровых финансовых активов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В феврале мы планируем», — сказал Моисеев.
Он также подчеркнул, что на данный момент идет работа над замечаниями по представленному в конце декабря законопроекту.
Ранее сообщалось, что российским чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту.