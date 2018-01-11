Новак: развитие СПГ-проектов в России может увеличить ВВП на 1,5%

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что развитие проектов по сжижению природного газа в стране может дополнительно увеличить ВВП на 1,5% к 2035 году. Об этом сообщает RNS.

По словам Новака, мировой спрос на СПГ в период 2016–2035 годов вырастет на 121%, с 250 до 551 млн тонн.

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В свою очередь мощности по сжижению, которые уже строятся или по которым приняты окончательные инвестиционные решения, покроют потребности в газе только до 2024 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал правительству несколько поручений по развитию проектов производства сжиженного природного газа.