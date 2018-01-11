ФАС: картельные сговоры перешли в виртуальную реальность

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский заявил, что картельные сговоры в настоящее время переходят в электронный формат. Об этом сообщает RNS.

«Полностью изменилось содержание самих картельных дел. Картели уходят в виртуальную реальность, уже нет бумаги, уже нет встреч людей, часто уже о картельных нарушениях договариваются не люди, а, как мы их называем, роботы», — сказал Цариковский.

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Ранее сообщалось, что за шесть месяцев ФАС выявила 205 картельных сговоров.

ФАС отмечает, больше всего картелей было выявлено в сфере здравоохранения (17,8%) и строительстве (17,5%). За ними следуют продуктовый сектор (11%) и пассажирские перевозки (8,6%).