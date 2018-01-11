«Ростех» совместно с Siemens создадут в России диагностические лаборатории

«Ростех» и Siemens создадут в 10 российских регионах диагностические лаборатории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что инвестиции госкорпорации в проект на первом этапе составят 4 млрд руб.

«В перспективе 2-3 лет возможна локализация производства медицинского оборудования Siemens в России на базе предприятий электронного кластера «Ростеха», — заявили в российской госкорпорации.

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск «дочки» Siemens к «Ростеху» по «крымским турбинам».