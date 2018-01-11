Китай опроверг сообщения о сокращении выкупа гособлигаций США

Государственное управление по валютному контролю КНР опровергло сообщения ряда СМИ о планах Китая сократить объем выкупа государственных облигаций США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы узнали об этом сообщении СМИ. Мы исходим из того, что в этом сообщении цитировали недостоверный источник, или, возможно, это ложная новость», — заявили в ведомстве.

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Как ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, правительство Китая планировало сократить объем выкупа гособлигаций США.

Источник уточнил, что причиной этому стала потеря привлекательности американских активов.