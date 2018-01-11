В Южной Корее готовят закон о запрете торговли криптовалютами

Глава министерства юстиции Южной Кореи Пак Сан Ки заявил, что на данный момент готовится законопроект о запрете торговли криптовалютами на виртуальных биржах страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У нас большие опасения относительно виртуальных валют, и министерство юстиции готовит законопроект, который запретит торговлю криптовалютой на биржах», — сказал Пак Сан Ки.

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Министр не стал раскрывать подробности, которые касаются возможного закрытия криптовалютных бирж в стране.

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания может ввести собственную криптовалюту в 2018 году.