Суд отказал «дочке» Siemens в приостановке рассмотрения иска по «крымским турбинам»

Суд отказался приостановить по просьбе «дочки» немецкого концерна Siemens рассмотрение ее иска к структурам «Ростеха» по «крымским турбинам», сообщает РИА «Новости»

Суд рассматривает иск «дочки» Siemens к двум структурам «Ростеха» об истребовании у ответчиков четырех турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.

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На заседании представитель истца попросил приостановить рассмотрение иска.

«Полагаем, что рассмотрение данного дела невозможно до вступления в законную силу судебного акта по иску Siemens …, просим приостановить производство по делу», — сказал представитель «дочки» Siemens.

Суд ходатайство оставил без удовлетворения.

Ранее суд отклонил встречный иск Siemens по «крымским турбинам».