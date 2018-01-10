Польша увеличила поставки газа на Украину в два раза

Польша увеличила в прошлом году поставки газа на Украину по реверсной схеме в два раза, до более чем 700 млн кубометров. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные польского нефтегазового концерна PGNiG.

«Всего за семнадцать месяцев — с августа 2016 года по декабрь 2017 года — польская нефтегазовая компания поставила на украинский рынок более 1 млрд кубометров природного газа. В 2017 году поставки газа на Украину увеличились вдвое, достигнув более 700 млн кубометров», — заявили в компании.

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Уточняется, что PGNiG начала поставки газа на Украину в августе 2016 года.

Ранее сообщалось, что Украина сократила импорт газа из-за теплой зимы.