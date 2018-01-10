Росавиация: авиакомпании в России выполнили более 1,5 млн полетов в 2017 году

Российские и иностранные компании выполнили в воздушном пространстве России 1,53 млн полетов. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Как стало известно, рост количества полетов по сравнению с 2016 годом составил 8,26%.

«Прошедший год примечателен многими значительными достижениями, в числе которых — слаженная и профессиональная работа служб организации воздушного движения, позволившая обслужить в так называемом верхнем воздушном пространстве более полутора миллионов полетов воздушных судов отечественных и зарубежных авиаперевозчиков. Очередной рекордный показатель в новейшей истории отечественной гражданской авиации», — сказал глава Росавиации Александр Нерадько.

Ранее Росавиация рассказала о 40 задержанных рейсах в новогодние каникулы.