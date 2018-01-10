Всемирный банк повысил прогноз по росту ВВП России

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз по росту экономики России в 2018 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты ВБ ожидают рост ВВП России в следующем году в 1,7%.

В свою очередь экономический рост в Европе и Центральной Азии сократится с 3,7%, до 2,9%.

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Эксперты считают, что снижение роста ВВП в указанном регионе будет связано с возобновлением падения цен на нефть.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что экономика России преодолела спад.