Кабмин утвердил нормативы утилизации товаров и упаковки

Правительство ввело нормативы утилизации товаров и упаковки после утраты ими потребительских свойств. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Нормативы установлены с учетом их плавного повышения до уровня, стимулирующего полноценную переработку», — заявили в правительстве.

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Уточняется, что нововведения буду действовать в период с 2018 по 2020 годы.

Помимо этого, документ правительства утверждает перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил навести порядок в системе утилизации отходов.