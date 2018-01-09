ВТБ Капитал занял первые позиции в рейтингах Dealogic по итогам 2017 года

ВТБ Капитал возглавил рэнкинги Dealogic на рынках долгового и акционерного капитала, а также в сегменте M&A по итогам 2017 года.

В 2017 году ВТБ Капитал сохранил позиции ведущего организатора размещений на российском и международном долговых рынках. Закрыв 24 сделки общим объемом $6,8 млрд, инвестбанк стал абсолютным лидером на международном DCM-рынке по России с долей в 25%. Кроме того, ВТБ Капитал занял 18,1% рынка долгового капитала в СНГ, где в течение года осуществил 26 сделок объемом $7,2 млрд.

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На локальном DCM-рынке инвестбанк организовал наибольшее количество транзакций по сравнению с другими игроками. По итогам года ВТБ Капитал закрыл 68 транзакций в этом сегменте общим объемом $5,9 млрд и занял 25,5% рынка. ВТБ Капитал также стал лидером на DCM-рынке стран Центральной и Восточной Европы, где закрыл 94 сделки общим объемом $13 млрд, таким образом рыночная доля инвестбанка составила 11,2%.

По данным Dealogic за 2017 год ВТБ Капитал лидирует среди организаторов сделок на рынках акционерного капитала в России и СНГ. На российском рынке доля инвестбанка составила 16,3%, было организовано 9 сделок общим объемом $1,2 млрд, а в странах СНГ ВТБ Капитал занял 15,9% рынка, организовав 9 сделок объемом $1,2 млрд.

По итогам 2017 года ВТБ Капитал занял первые места в M&A-рэнкингах на рынке России, СНГ и Центральной и Восточной Европы. В частности, ВТБ Капитал возглавил рейтинги в следующих категориях:

— консультант по осуществленным M&A-сделкам в России: рыночная доля 55,9%, 12 сделок общим объемом $18,7 млрд;

— консультант по осуществленным M&A-сделкам в странах СНГ: рыночная доля 52,8%, 12 сделок общим объемом $18,7 млрд;

— консультант по осуществленным M&A-сделкам в странах Центральной и Восточной Европы: рыночная доля 21,6%, 13 сделок общим объемом $18,7 млрд.

«Прошедший год стал очень успешным для развивающихся рынков, что способствовало росту количества транзакций с участием российских компаний, — отметил руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Риккардо Орчел. — Например, активность на российском рынке акционерного капитала возросла примерно на 80%, а на рынке долгового капитала примерно на треть по сравнению с 2016 годом.

Нам удалось воспользоваться преимуществами растущего рынка и организовать целый ряд крупных сделок для наших клиентов в России, СНГ и Центральной и Восточной Европе. Мы гордимся, что в очередной раз завершили год в качестве ведущего инвестиционного банка в России».