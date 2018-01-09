Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 19 тысяч тонн санкционных продуктов

Россельхознадзор в период с 18 декабря по 9 января уничтожил 177 тонн продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что всего по состоянию на 9 января задержано 19,379 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, в том числе 18,655 тыс. тонн растительной продукции и 723,7 тонны продукции животного происхождения; из них уничтожено 19,1 тыс. тонн.

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Как стало известно, по состоянию на 18 декабря ведомством было задержано 18,481 тыс. тонн запрещенной растительной продукции и 721,1 тонны продукции животного происхождения.

Ранее сообщалось, что Минфин намерен ввести уголовную ответственность за ввоз «санкционки».