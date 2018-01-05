Китай ограничил торговые контакты с КНДР

Китай ограничил экспорт товаров в КНДР в рамках выполнения резолюций СБ ООН, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство коммерции Китая.

В рамках выполнения санкций Совета Безопасности КНР ограничит экспорт сырой нефти в Северную Корею. Также будет полностью прекращен экспорт железа, промышленного оборудования и транспортных средств.

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«С момента публикации данного постановления полностью прекращается экспорт в КНДР железа, стали и других металлов, а также промышленного оборудования и транспортных средств», — говорится в сообщении минкоммерции.

Ранее сообщалось, что КНДР приняла предложение Южной Кореи по переговорам.