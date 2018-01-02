В Вашингтоне объяснили отказ в финансовой помощи Пакистану
Вашингтон не предоставит финансовую помощь Пакистану из-за «двойной игры» Исламабада, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает Reuters.
По ее словам, США откажут в помощи в $255 млн Пакистану из-за его неспособности в полной мере сотрудничать в борьбе Америки с терроризмом.
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«Они иногда работают с нами, а также с террористами, которые атакуют наши войска в Афганистане. ... Эта игра неприемлема для этой администрации. Мы ожидаем гораздо большего сотрудничества со стороны Пакистана в борьбе с терроризмом», — заявила Хейли.
Ранее президент США Дональлд Трамп назвал «глупостью» многомиллиардные переводы Пакистану за последние 15 лет со стороны США.