В Вашингтоне объяснили отказ в финансовой помощи Пакистану

Вашингтон не предоставит финансовую помощь Пакистану из-за «двойной игры» Исламабада, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает Reuters.

По ее словам, США откажут в помощи в $255 млн Пакистану из-за его неспособности в полной мере сотрудничать в борьбе Америки с терроризмом.

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«Они иногда работают с нами, а также с террористами, которые атакуют наши войска в Афганистане. ... Эта игра неприемлема для этой администрации. Мы ожидаем гораздо большего сотрудничества со стороны Пакистана в борьбе с терроризмом», — заявила Хейли.

Ранее президент США Дональлд Трамп назвал «глупостью» многомиллиардные переводы Пакистану за последние 15 лет со стороны США.