Южная Корея задержала еще одно подозреваемое в поставках нефти в КНДР судно

В Южной Корее захватили судно из Панамы, подозреваемое в перевозке нефти в КНДР в нарушение международных санкций, сообщает Reuters со ссылкой на представителя таможни.

Задержанный корабль может перевозить более 5 тыс. тонн нефти. Его экипаж состоит в основном из моряков Китая и Мьянмы.

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Отмечается, что это уже второе судно, подозреваемое в поставках нефти в Северную Корею, за неделю. В пятницу, 29 декабря, на таможне был задержан корабль из Гонконга.

Ранее агентство сообщило, что российские танкеры неоднократно поставляли нефть в КНДР.