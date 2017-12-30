МИД ответил на сообщения о поставках Россией нефти в КНДР

В МИД России, комментируя сообщения СМИ о том, что российские корабли поставляют нефть в КНДР в обход санкций, заявили, что Москва в полном объеме соблюдает санкционный режим. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

«Россия в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (т.е. продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контролем за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», — заявили в МИДе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности сообщило, что российские танкеры в октябре и ноябре неоднократно перекачивали нефть на северокорейские суда, несмотря на санкции.