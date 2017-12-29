Украина ввела антидемпинговую пошлину на арматуру и катанку из России

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела на 5 лет пошлину в размере 15,21% в отношении арматуры и катанки из России. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Решение МКМТ вступает в силу через 60 дней после опубликования сообщения (ориентировочно с 28 февраля). Отмечается, что комиссия выявила наличие в ходе расследования (2016 год) демпингового импорта в Украину арматуры и катанки из России, что повлекло существенный ущерб для национального производителя», — сообщает издание.

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Как стало известно, антидемпинговые меры применяются в отношении арматурного проката диаметром 6-40 мм и катанки диметром 5,5-14 мм на срок 5 лет.

Ранее сообщалось, что Минторг США обвинил Россию в демпинге при поставках стальной катанки.