Песков прокомментировал ситуацию с возвратом капиталов в Россию через евробонды

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что еще пока рано говорить об интересе российских инвесторов к евробондам, которые власти намерены выпустить для возвращения капиталов в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подождите. Пока еще ничего не запущено, ничего еще не вышло. Поэтому говорить об интересе пока преждевременно… Еще процесс не запущен», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства попросил кабмин поддержать программу по продлению амнистии капитала.