ЦБ намерен провести стресс-тестирование рынка ипотеки

Банк России в период с января по февраль следующего года проведет стресс-тестирование рынка ипотечного кредитования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЦБ.

Уточняется, что Центробанк намерен провести анализ чувствительности кредитного качества ипотечных портфелей к ухудшению макроэкономического фона для оценки устойчивости банковского сектора.

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Также стало известно, что регулятор планирует провести обследование ситуации на рынке валютной ипотеки.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщил, что на рынке ипотеки отсутствуют «пузыри».